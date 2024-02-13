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Российская армия может нанести удары по Украине к годовщине начала вторжения, но не обязательно именно 24 февраля — ВСУ

11:46 • 13.02.2024

Российская армия может провести массированную ракетную атаку к годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину, но это не обязательно произойдет 24 февраля. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного совета пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. 

«Понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности», — объяснила она.

Гуменюк напомнила, что раньше российская армия уже проводила атаки накануне Пасхи или после значимых дат, когда люди чувствовали себя спокойно.

«Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но требуется определенное время на подготовку массированных атак. И не только массированная атака в конце концов может нанести существенный вред», — сказала она. 

В частности, Гуменюк отметила точечные ракетные атаки, которые проводят российские войска. По ее мнению, их цель — проверить силы ПВО, выяснить их расположение и переориентацию. 

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