ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке диверсии на объекте ТЭК в Ленобласти

ФСБ заявила о задержании «украинского диверсанта», который, по заверению силовиков, планировал совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей службы.

Там заявили, что по подозрению в подготовке диверсии задержан гражданин Украины. «У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле», — говорится в сообщении спецслужбы.

Имя задержанного не называется. Против него возбудили дело о диверсии (статья 281 УК) и незаконном обороте взрывчатки (статья 222.1 УК).

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