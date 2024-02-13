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ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке диверсии на объекте ТЭК в Ленобласти

12:23 • 13.02.2024

ФСБ заявила о задержании «украинского диверсанта», который, по заверению силовиков, планировал совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей службы. 

Там заявили, что по подозрению в подготовке диверсии задержан гражданин Украины. «У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле», — говорится в сообщении спецслужбы. 

Имя задержанного не называется. Против него возбудили дело о диверсии (статья 281 УК) и незаконном обороте взрывчатки (статья 222.1 УК). 

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