Французские власти нашли сеть из почти 200 сайтов, распространяющих российскую пропаганду на Западе

Французская государственная техническая служба VIGINUM обнаружила сеть из по крайней мере 193 сайтов, которые распространяют российскую пропаганду в странах Запада. Об этом сообщили власти Франции.

Сеть назвали Portal Kombat. Специалисты VIGINUM проанализировали контент за период с сентября по декабрь прошлого года. Выяснилось, что сайты сети распространяют информацию, оправдывающую полномасштабное вторжение России в Украину, а также выставляющую украинские власти в негативном свете. Это делается с целью повлиять на общественное мнение на Западе, в том числе во Франции.

До начала вторжения на ресурсах, входящих в Portal Kombat, публиковалась различная информация из украинских и российских населенных пунктов. На следующий день после начала полномасштабной войны сеть переориентировалась сначала на оккупированные Россией территории. Затем ее фокус сместился на страны Запада, поддерживающие Украину.

Оригинального контента сайты не производят. Они массово репостят публикации пророссийских деятелей в социальных сетях, российских информационных агентств и официальных сайтов разных учреждений или региональных чиновников.

В феврале прошлого года издание Le Monde опубликовало статью о сети Infodefence, появившуюся в начале полномасштабного вторжения под руководством пророссийского блогера Юрия Подоляки. Сеть создали в Telegram, она распространяла пропаганду на более чем десяти языках.

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