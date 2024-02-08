Российские власти организуют досрочное голосование в оккупированных регионах Украины на президентских выборах

В оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины российские власти организуют досрочное голосование на выборах президента РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, досрочное голосование в оккупированных частях Украины организуют перед основным. Его сроки местные «избиркомы» определят самостоятельно. Однако сообщается, что предварительно, как и в сентябре 2023 года, жители оккупированных территорий смогут голосовать примерно в течение недели до первого дня выборов.

«Коммерсант» отмечает, что по закону избиркомы могут разрешить проведение досрочного голосования «всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах… полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях». Досрочное голосование можно проводить «не ранее чем за 20 дней» до основного дня.

В сентябре 2023 года на оккупированных территориях российские власти организовали выборы «законодательных собраний». Тогда досрочное голосование стартовало 31 августа в оккупированных частях Донецкой и Запорожской областей и 2 сентября на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей. Это произошло за девять и семь дней до основного дня голосования соответственно.

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