На Воткинском заводе под Ижевском произошел взрыв. Власти объяснили это плановыми испытаниями ракетных двигателей

Под Ижевском на Воткинском заводе произошел взрыв. Видео опубликовал телеграм-канал LIFE 18.

Записи появились накануне вечером. На них вдалеке видны яркая вспышка и поднявшийся огненный столб из-за произошедшего взрыва.

В ЕДДС Завьяловского района ТАСС сообщили, что взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. «Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]», — заявили там. В МЧС Удмуртии тоже сообщили, что чрезвычайных и нештатных ситуаций на территории региона не зарегистрировано.

Воткинский завод появился в середине XIX века. Сейчас он занимается выпуском продукции в том числе для нефтегазовой и атомной отраслей. Кроме того, на заводе производятся оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», стратегические ракеты «Тополь-М» и «Ярс» и ракеты морского базирования «Булава». Периодически на предприятии утилизируют ракеты.

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