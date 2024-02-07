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Жителя Кабардино-Балкарии приговорили к шести годам колонии по делу о подготовке к участию в войне на стороне Украины

12:31 • 07.02.2024

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил 36-летнего Эрика Конокова, который, по версии следствия, готовился уехать воевать на стороне Украины, к шести годам колонии строгого режима. На это обратила внимание «Медиазона». 

Конокова признали виновным в приготовлении к совершению госизмены (часть 1 статьи 30 УК, статья 275 УК) и призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК).

Кроме того, Конокову назначили ограничение свободы сроком на год и запретили ему администрировать интернет-ресурсы в течение того же времени. Приговор вынесли 28 декабря прошлого года, но его подробности стали известны только сейчас. 

По версии следствия, житель Кабардино-Балкарии узнал в соцсетях о подразделении в составе ВСУ и намеревался вступить в него. Он это сделал из-за «негативного отношения к политике» российского президента. Кроме того, Коноков выступал против аннексии Крыма, территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также полномасштабного вторжения России в Украину. Мужчина свою вину признал. 

Конокова задержали 13 марта прошлого года. 21 марта 2023 года его внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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