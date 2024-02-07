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В Украине погибли пять человек в результате российского обстрела. Более десяти получили ранения

11:39 • 07.02.2024

В ночь на 7 февраля Россия обстреляла Украину, сообщили местные власти. 

Из-за обстрелов погибли пять человек — в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях, позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух погибших в Киеве. В Херсонской области еще три человека получили ранения. 

Власти украинской столицы сообщили об 11 пострадавших в результате ракетного удара. Национальная полиция уточнила, что обломками был поврежден многоквартирный жилой дом. 

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о двух раненых в результате обстрелов региона за последние сутки. Одной женщине медики будут ампутировать пальцы, другой пострадавшей госпитализация не потребовалась. 

ВСУ отчитались о 44 сбитых ракетных целях в ночь на 7 февраля. Среди них — 29 крылатых ракет и 15 беспилотников.

Обновлено — добавлена информация о погибших в Киеве

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