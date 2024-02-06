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YouTube заблокировал десятки каналов ГТРК

23:12 • 06.02.2024

Видеохостинг YouTube заблокировал ряд каналов ГТРК. Об этом сообщается на сайте компании. 

«Доступ к контенту и материалам нашей телерадиокомпании на этом сервисе оказался запрещен в одностороннем порядке со стороны иностранного сервиса утром 6 февраля без объявления причин», — заявили там.

РБК отмечает, что под блокировку попали каналы более 40 филиалов ВГТРК. 

С начала войны YouTube заблокировал ряд каналов российских официальных медиа. Среди них — RT и «Первый канал».

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