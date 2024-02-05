В Коми СК начал проверку из-за видео, на котором полицейский применяет силу к пенсионерке

Следственное управление СК по Коми начало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором полицейский в Сыктывкаре толкнул 72-летнюю пенсионерку, ударил ее в плечо, а затем скрутил. Об этом пишет БНК.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал запись произошедшего. В ноябре прошлого года полицейский Константин Чувьюров и его жена в гражданской одежде пришли опросить мужа 72-летней Нины Лыткиной. Поводом стало то, что неподалеку от дома супругов бегал мужчина с топором.

Женщина открыла калитку, но не хотела их пропускать, так как полицейский не представился и начал грубо с ней разговаривать. После этого Чувьюров схватил Лыткину, ударил ее в плечо и скрутил ей руку, прооперированную несколько лет назад после тяжелого смещения.

«Я буквально на больной руке висела, держась за ручку калитки. До сих не могу прийти в себя, до сих пор трясет. В итоге уголовное дело не стали возбуждать. Я больше в полицию не стала ходить, у меня нервов не хватает», — рассказала женщина «Осторожно, новости».

Теперь решение об отказе в возбуждении дела отменили, проводится дополнительная проверка.

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