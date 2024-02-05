Политика Льва Шлосберга оштрафовали три раза за день

Псковский городской суд трижды за день оштрафовал политика Льва Шлосберга. Об этом сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Первый и второй штрафы (по 30 тысяч рублей каждый) политик получил по статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Кроме того, суд оштрафовал Шлосберга по статье о распространении информации о «запрещенной» организации без маркировки (часть 2 статьи 13.15 КоАП). Сумма последнего штрафа составила две тысячи рублей.

Шлосберг планирует обжаловать решения. Он уточнил, что его оштрафовали за публикации во «ВКонтакте» и в Telegram.

Минюст внес Шлосберга в реестр «иноагентов» в июне 2023 года. Министерство объяснило это тем, что он выступал против войны в Украине, создавал и распространял материалы «иноагентов», а также «недостоверную информацию» о действиях российских властей и их политике.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.