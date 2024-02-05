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Киновед Анжелика Артюх рассказала об увольнении из Петербургского института кино из-за поездки в США

19:54 • 05.02.2024

Киноведа Анжелику Артюх попросили уволиться из  Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения после того, как она съездила в США для исследования творчества режиссера Кэтрин Бигелоу. Об этом она рассказала в фейсбуке.

«Очень жаль их кафедру драматургии и киноведения. Все-таки там прошла моя жизнь. Отчитываться теперь они будут не моими ваковскими статьями, своих у них практически нет, но учить студентов будут и по моим книгам. Что ни говори, судьба ученых в России в наше время —  это особая история», — написала Артюх. 

Согласно информации на сайте института, Артюх преподавала восемь дисциплин, среди которых — «Жанровое кино», «Голливуд: история и современность», «История и теория зарубежного кинематографа». Она также написала научные работы, посвященные женщинам-режиссерам и Голливуду. 

Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, получившей кинопремию «Оскар» в качестве режиссера. Приз ей дали за фильм «Повелитель бури» в 2010 году. 

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