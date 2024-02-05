ФСБ отчиталась о задержании трех человек, готовившихся взорвать машину «представителя органов власти Крыма»

Сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые, по информации службы, хотели взорвать автомобиль «одного из представителей органов власти Крыма». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Силовики задержали «Бондарь В.А., Шевченко О.В. и Ананьеву В.В., которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма». В ФСБ добавили, что все трое дали признательные показания. РИА Новости уточняет, что их арестовали.

Силовики изъяли у задержанных в том числе радиоуправляемое взрывное устройство, «изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии». Следственный отдел ФСБ возбудил уголовные дела о покушении на теракт (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК) и о незаконном обороте взрывчатки (пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.