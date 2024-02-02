YouTube заблокировал для российских пользователей клип на песню «Дымок»

В России на YouTube заблокировали клип на песню «Дымок» Игоря Цыбы (псевдоним — Ицык Цыпер).

При попытке открыть видео из России на черном экране появляется надпись: «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». Из других стран и при включенном VPN клип посмотреть можно.

«Медуза» обратила внимание, что 10-часовая версия клипа «Дымок» по-прежнему доступна в России.

На песню пожаловались в Генпрокуратуру «Ветераны России», посчитавшие, что песня пропагандирует употребление наркотиков. Поводом стали, в частности, строки:

Натер с ладошек ручничок,

Смешал по дозе табачок,

Курнул, ну, вроде не навоз,

Кентишка дунул паровоз.

На данный момент у клипа больше 16 млн просмотров. У YouTube-канала Ицыка Цыпера 165 тысяч подписчиков. Согласно описанию, он был создан в сентябре 2021 года, его создатель описывает себя как «автор и музыкант собственных песен».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.