В Днепропетровской области после атаки дронов в шахте заблокировало более ста рабочих

В Днепропетровской области в двух шахтах оказались заблокированы более ста рабочих. Это произошло после атаки беспилотников, которая привела к обесточиванию шахт. Об этом сообщил глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак.

Руководитель совета обороны Кривого рога Александр Викул уточнил, что все шахтеры уже выбрались на поверхность.

В Кривом Роге без света оказались более 100 тысяч абонентов, а также больницы, школы и детсады. Сейчас подачу электроэнергии удалось восстановить для 60 тысяч абонентов, в том числе во все больницы.

В ночь на 2 февраля российские войска выпустили по территории Украины 24 беспилотника, сообщили в ВСУ. 11 дронов в Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской области удалось сбить.

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