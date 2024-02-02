Суд в Москве арестовал автора группы «Дореволюционный советчик» по делу о «повторной дискредитации» армии

Головинский суд Москвы отправил в СИЗО автора группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова по делу о «повторной дискредитации» российской армии. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Татьяну Соломину.

Суд аргументировал свое решение тем, что до задержания Малахов «не имел легального источника дохода, проживал на денежные средства, полученные от подписчиков своего телеграм-канала». Кроме того, он выразил опасение, что автор группы «Дореволюционный советчик» продолжит размещать в своем телеграм-канале «публикации, направленные на дискредитацию» российских военных.

Следователь заявил, что Малахов «имеет противоправную жизненную позицию», «на путь исправления не встал, выводы не сделал» и «очевидную вину не признал». Также он указал на то, что поэт — «уроженец Украины».

Обыск у Малахова прошел 31 января. У него изъяли телефон, роутер, ноутбук и внешний диск.

Поводом для уголовного дела против Малахова стал пост в телеграм-канале от 8 сентября 2023 года. «Вы же усераетесь, что украинцы у себя в Украине говорят на украинском, это видите ли оскорбляет бывшую метрополию», — написал он. В августе Малахова оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за поста во «ВКонтакте». Кроме того, поэт рассказывал, что его насильно держали в психиатрической больнице три недели.

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