Рада Русских сдала в ЦИК только 476 подписей из 300 тысяч 

Самовыдвиженец на выборах президента бьюти-блогер Рада Русских сдала в ЦИК только 476 подписей в свою поддержку из необходимых 300 тысяч, пишет РИА «Новости».

Кроме того, ЦИК выявил у нее еще несколько недостатков. Так, у Русских не было документа, который бы подтверждал факт оплаты изготовления подписных листов, а также протокола об итогах сбора подписей избирателей и списка лиц, собиравших подписи, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.

Ранее Русских призналась, что ее победа стала бы «худшим исходом» предстоящих выборов. А на выборы она пошла, чтобы «первично отметиться в политической повестке».

Русских — визажистка из Екатеринбурга, которая владеет брендом косметики Rada Russkikh, а также увлекается магией и эзотерикой.

На пост президента России претендуют семь человек. ЦИК на данный момент зарегистрировал четырех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Решение по остальным претендентам Центризбирком должен принять до 10 февраля.

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