В Москве математика заподозрили в DDoS-атаках на объекты критической инфраструктуры

Сотрудники ФСБ задержали математика Артема Хорошилова. Они заподозрили его в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, сообщает ТАСС. Ему предъявлено обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (часть 4 статьи 274.1 УК).

Источник ТАСС утверждает, что хакер Хорошилов уже признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Обвиняемый содержится в московском СИЗО «Лефортово». Он арестован до 12 мая 2024 года, сообщает пресс-служба московских судов.

«Медуза» обнаружила сведения о выпускнике Московского физико-технического института (МФТИ) Хорошилове Артеме Леонидовиче. В 2019 году он защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук в Институте общей физики Российской академии наук.

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