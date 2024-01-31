На территории петербургского завода «Невский мазут» упал дрон

В Петербурге беспилотник упал на территории завода «Невский мазут». Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, это произошло в 4:50 по московскому времени, перед этим в редакцию поступила информация о странных звуках в Колпинском и Невском районах города, в окнах зданий дребезжали стекла. Baza пишет, что осколки повредили автомобили, припаркованные на территории завода.

Власти Петербурга заявили об «инциденте», произошедшем на стройплощадке в Невском районе города. «В зоне слива мазута на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен», — сообщили в Смольном.

Источник «РБК-Украина» утверждает, что за произошедшим стоит Главное управление разведки Украины. По его словам, беспилотник пытались сбить из комплекса С-400, но безуспешно. Дрон все равно упал на территории завода.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о том, что украинский дрон был сбит на территории Псковской области.

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