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ЕСПЧ присудил 46 тысяч евро родственникам двух журналистов, убитых в Дагестане в 2011 и 2013 годах

09:07 • 31.01.2024

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 46 тысяч евро родственникам учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова и замглавреда «Нового дела» Ахмеднаби Ахмеднабиева, убитых в 2011 и 2013 годах в Дагестане. На решение обратила внимание «Медиазона». 

Европейский суд посчитал, что власти России нарушили статью 2 Европейской конвенции по правам человека, в которой идет речь о праве на жизнь. 

Хаджимурада Камалова убили в 2011 году у здания редакции в Махачкале. Расследование дела по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия длилось девять лет. В итоге три его фигуранта получили от 16 до 24 лет лишения свободы, заказчиком убийства суд признал бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. 

Ахмеднаби Ахмеднабиева застрелили летом 2013 года в его кабинете. До этого, в январе того же года, на него нападали, тогда пули попали в автомобиль. Дело по статье о покушении на убийство силовики не завели, только по статьям о порче имущества и незаконном использовании огнестрельного оружия. После убийства журналиста было возбуждено дело об убийстве и повреждении имущества, расследование несколько раз приостанавливали и возобновляли. Никакой информации о его ходе нет с 2018 года.

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