Председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов снялся с президентских выборов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Сегодня утром Богданов сдал подписи в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. «Мы сегодня утром принимали документы Андрея Владимировича, — сказал Булаев, — и он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании».

Богданов пояснил отказ от участия тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете. «Начинать свою кампанию с обмана — это неправильно. И чтобы не загружать Центризбирком», — рассказал Богданов прессе о причинах своего снятия.

Андрей Богданов — масон с 2006 года, в июне 2007 года он занял пост великого мастера Великой ложи России — единственной ложи, которая признана регулярными Великими ложами других стран.

Богданов зарегистрировался в ЦИКе для сбора подписей 26 декабря 2023 года. Он уже участвовал в президентских выборах 2008 года и набрал 1,3% голосов. Идею своей предвыборной кампании этого года он описывал как «идеологию почвенничества, которая состоит из центризма между славянофилами и западниками». На вопрос о своей возможной победе Богданов отвечал: «Конечно нет. Я на идиота похож?».

Ранее свою кандидатуру снял Сергей Бабурин. Еще один кандидат Борис Надеждин сегодня сдал в ЦИК подписи в свою поддержку.

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