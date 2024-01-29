Суд в Шахтах приговорил пенсионерку к пяти с половиной годам колонии за антивоенные репосты

Шахтинский суд приговорил 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к пяти с половиной годам лишения свободы за репосты во «ВКонтакте» информации о количестве погибших российских военнослужащих на войне в Украине и видеоролика. Об этом сообщают «Сетевые свободы».

Майбороду признали виновной в распространении «фейков» о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Обвинение требовало назначить ей шесть лет лишения свободы.

Майборода признала свою вину. Она отрицала лишь то, что сделала репосты по мотивам политической ненависти. Свои действия женщина объяснила тем, что ее брат, находящийся в Днепре, оказался под завалами здания, обрушившегося из-за попадания снаряда.

В январе 2023 года Майбороду оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Весной того же года ее арестовали на трое суток за «демонстрацию свастики». «Радио Свобода» пишет, что на заседании Майборода говорила, что несогласна с действиями российской армии и Кремля в Украине, а также негативно оценивает президента России Владимира Путина.

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