Приговоренный к условному сроку экс-мэр Азова отправился добровольцем на войну в Украину

Бывший глава администрации города Азов в Ростовской области Владимир Ращупкин, приговоренный к условному сроку, отправился добровольцем на войну в Украину. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил представитель администрации муниципалитета, Ращупкин подписал контракт на полгода. Сейчас он находится в тренировочном лагере, как уточняет «Блокнот», под Новочеркасском.

Ращупкина и его заместителя Николая Юхнова в середине октября 2022 года признали виновными в превышении должностных полномочий. Ращупкину дали три с половиной года условно, Юхнову — четыре года и три месяца колонии общего режима. По версии следствия, они передали 17 гектаров земли под строительство ЖК «Петровский парк», нарушив лесное и земельное законодательство. Ращупкин утверждал, что это передача земли произошла в соответствии с регламентом.

ТАСС пишет, что 29 мая 2022 года Ращупкина отпустили под домашний арест. Это произошло через несколько дней после решения суда о его аресте. Затем его отпустили под залог, и в июле 2022 года он вышел на работу.

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