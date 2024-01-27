В Свердловской области разыскивают двух подозреваемых в изнасиловании и ограблении. Один из них служил в ЧВК «Вагнер»

В Свердловской области полиция объявила в розыск двух подозреваемых в изнасиловании и ограблении, сообщает E1.ru.

По данным полиции, вечером 24 января в поселке Белоярском Свердловской области 34-летний Иван Комаров и 45-летний Роман Калмыков изнасиловали девушку, похитили у нее два мобильных телефона, деньги и золотой браслет.

Мать Ивана Комарова рассказала, что ее сын был членом ЧВК «Вагнер». В 2016 его осудили за проникновение на территорию предприятия в Североуральске, нападение на сторожа и свидетеля, а также побег с места преступления.

По словам матери, сын вернулся из ЧВК 1 мая и служил там полгода. Она описывает его как «доброго мальчика» с детства, который «не обижал девочек» и всегда стоял на защите тех, кого пытались обижать.

По словам Ирины, она последний раз общалась с сыном два дня назад, и с тех пор он не выходит на связь. О розыске ей рассказала невестка, сообщившая, что приходила полиция.

Полиция также ищет соучастника Романа Калмыкова, у которого тоже есть криминальное прошлое. В 2016 году он убил 88-летнюю пенсионерку в селе Некрасово ради 400 рублей и был приговорен к 16 годам строгого режима, однако оказался на свободе раньше. На его странице в социальных сетях видны фотографии с символикой ЧВК «Вагнер».

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