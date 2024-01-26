В 2023 году россияне взяли рекордное количество микрозаймов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в прошлом году россияне оформили почти 35 миллионов займов на сумму до 30 тысяч рублей и сроком на один месяц с единоразовым погашением. Это на 12,25% больше, чем в 2022 году, и почти на 22% больше, чем в 2021 году.

По словам представителя СРО «Мир», оценивать итоги года по общей сумме выданных микрозаймов преждевременно. При этом он сообщил, что за первые три квартала 2023 года россияне взяли микрозаймов на общую сумму более 348 миллиардов рублей, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как отмечают «Ведомости», ряд микрофинансовых организаций серьезно превысили средние по рынку показатели. Так, МФК «Лайм-займ» в прошлом году выдал на 36,6% больше микрозаймов, чем годом раньше. А общая сумма выданных кредитов выросла на 84,4% до почти 17 миллиардов рублей. В свою очередь, МФК «Мигкредит» в 2023 году более чем вдвое увеличила количество выданных микрозаймов по сравнению с показателями 2022 года.

Глава онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев заявил «Ведомостям», что высокий спрос на займы у россиян вызван, в частности, высокой инфляцией и ужесточением кредитной политики банков. В свою очередь, гендиректор Moneyman Александр Пустовит объясняет рост количества взятых россиянами микрозаймов тем, что банки начали активно осваивать микрофинансовый сектор.

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