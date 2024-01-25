В Оренбургской области произошел взрыв на канализационно-насосной станции

В городе Новотроицк Оренбургской области два человека погибли и трое госпитализированы после обрушения здания канализационно-насосной станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на властей региона. Второй пострадавший скончался в больнице. Еще шесть человек, оказавшихся под завалами насосной станции, спасены. Спасательная операция завершена, сообщили РИА «Новости» в МЧС.

Обрушение произошло после проведения ремонтных работ. Позже агентство, ссылаясь на правительство региона, добавило, что там взорвался газовый баллон.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, добавили в пресс-службе областного МЧС. Площадь обрушения, по данным ведомства, составляет 200 квадратных метров.

Обновлено в 11:57 мск: изменена информация о числе погибших и спасенных.

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