В Афганистане разбился самолет с россиянами на борту. Четыре человека выжили 

В Афганистане разбился частный самолет Falcon 10. На борту находились шестеро россиян, четверо из них выжили, судьба двоих уточняется. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на российское посольство.

При этом Reuters, ссылаясь на афганских чиновников пишет, что при крушении погибли два человека.

Пассажирами самолета была семейная пара — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, сообщила Ассоциация туроператоров России. Борт выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

После крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (часть 3 статьи 263 УК).

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что самолет разбился из-за технической неисправности. По предварительной версии, у него отказали два двигателя.

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