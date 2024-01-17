Поддержать
Новости

В Ростовской области на полиэфирном заводе произошел пожар

13:34 • 17.01.2024

В городе Шахты в Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, возгорание было локализовано на площади в 360 квадратных метров, а затем ликвидировано. О причинах пожара не сообщается.

В то же время местный новостной портал 161.ру написал, что перед началом пожара местные жители слышали взрыв. В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не располагает данными о работе ПВО в регионе в момент предполагаемого взрыва. Таким образом, по его словам, версия об атаке беспилотников «не подтверждается». 

Позже Голубев также сообщил, что в результате пожара пострадали девять человек. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»