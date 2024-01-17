В Ростовской области на полиэфирном заводе произошел пожар

В городе Шахты в Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, возгорание было локализовано на площади в 360 квадратных метров, а затем ликвидировано. О причинах пожара не сообщается.

В то же время местный новостной портал 161.ру написал, что перед началом пожара местные жители слышали взрыв. В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не располагает данными о работе ПВО в регионе в момент предполагаемого взрыва. Таким образом, по его словам, версия об атаке беспилотников «не подтверждается».

Позже Голубев также сообщил, что в результате пожара пострадали девять человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.