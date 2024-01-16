«Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов». Сотрудников Института философии РАН предложили проверить на лояльность интересам России 

Сотрудников Института философии РАН необходимо проверить на лояльность интересам России с помощью детектора лжи. С таким предложением выступила директор Биографического института писателя и философа Александра Зиновьева, общественный деятель Ольга Зиновьева.

«Русская философия в опасности. На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник — Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. <...> Это проходимцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны», — сказала Зиновьева на пресс-конференции в российском госагентстве ТАСС.

Кроме того, по ее словам, «русофобы института философии» должны быть подвергнуты «самой настоящей денацификации».

Предложение Зиновьевой не без иронии прокомментировал временно исполняющий обязанности директора Института философии Абдусалам Гусейнов.

«Это очень хорошее предложение. Надо, действительно, такой детектор создать и пропустить все население. Ну, или во всяком случае всех философов», — сказал он изданию «Подъем», отметив, что пока никаких проверок не было.

Зиновьеву поддержал один из идеологов «русского мира», философ Александр Дугин. «Сейчас Институт философии РАН — это тихая заводь русофобов, где нет ни одного философа», — заявил он изданию News.ru.

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