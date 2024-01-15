В Дагестане из-за морозов провели рейды по поиску незаконных майнеров криптовалюты

В Дагестане сотрудники местных энергетических компаний провели рейды по поиску незаконных майнеров криптовалюты. Причиной послужили морозы, из-за которых увеличилась нагрузка на электросети. Об этом сообщили в компании «Дагэнерго».

Ранее представители этой компании обратились к майнерам с просьбой «подумать о своих близких и соседях» и отключить свои фермы. «убедительно просим майнеров в целом по Дагестану отключить свои фермы хотя бы на период похолодания, поскольку электричество в большинстве случаев, это не только свет, но и тепло в домах наших земляков», — говорилось в сообщении.

В «Дагэнерго» отметили, что особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы. О том, что повышенная нагрузка на сеть вызвана именно майнинговыми фермами, специалисты выяснили, отслеживая динамику загрузки сети.

Ранее представители энергетической компании отчитались о работе по выявлению нелегальных майнинговых ферм. По данным «Дагэнерго», за 2023 год демонтировали 13 подобных объектов. В то же время в компании признались, что развитие майнинговых технологий пошло так далеко, что выявить их оперативно не всегда получается.

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