На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Жители ближайшего города эвакуированы

В Исландии на полуострове Рейкьянес после серии землетрясений началось извержение вулкана. Ближайший населенный пункт — рыбацкий город Гриндавик — эвакуировали, сообщает местное издание RUV.

В ночь на 14 января на полуострове произошло около 200 землетрясений. В 4 утра из Гриндавика, в котором живет около 4000 человек, началась эвакуация. На момент начала извержения в городе оставались только спасатели.

Фото: Reuters

«Ни одна жизнь не находится под угрозой, хотя инфраструктура может пострадать», — написал президент Исландии Гудни Йоханнессон в соцсети X. По его словам, перебоев с рейсами из-за извержения нет.

В Гриндавике находится, помимо прочего, знаменитый курорт с горячими источниками «Голубая лагуна». Его посетители также были эвакуированы, сообщает RUV. Сейчас курорт закрыт.

Фото: Reuters

RUV отмечает, что через несколько часов после начала извержения в 50-100 метрах от домов Гриндавика появилась новая трещина. Ее длина — около 150 метров. «Извержение происходит очень близко к домам в Гриндавике, и когда лава достигнет этих домов — лишь вопрос времени», — пишет издание.

По данным The Guadrian, это пятое извержение вулкана на Рейкьянесе с 2021 года. Последнее произошло 18 декабря 2023 года — за несколько недель до этого власти эвакуировали всех жителей Гриндавика. Несколько сотен из них за последние несколько недель вернулись домой, но 14 января были эвакуированы вновь.

Скриншот из видео RUV

Reuters отмечает, что Гриндавик находится в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.