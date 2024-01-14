На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Жители ближайшего города эвакуированы

В Исландии на полуострове Рейкьянес после серии землетрясений началось извержение вулкана. Ближайший населенный пункт — рыбацкий город Гриндавик — эвакуировали, сообщает местное издание RUV.
В ночь на 14 января на полуострове произошло около 200 землетрясений. В 4 утра из Гриндавика, в котором живет около 4000 человек, началась эвакуация. На момент начала извержения в городе оставались только спасатели.
«Ни одна жизнь не находится под угрозой, хотя инфраструктура может пострадать», — написал президент Исландии Гудни Йоханнессон в соцсети X. По его словам, перебоев с рейсами из-за извержения нет.
В Гриндавике находится, помимо прочего, знаменитый курорт с горячими источниками «Голубая лагуна». Его посетители также были эвакуированы, сообщает RUV. Сейчас курорт закрыт.
RUV отмечает, что через несколько часов после начала извержения в 50-100 метрах от домов Гриндавика появилась новая трещина. Ее длина — около 150 метров. «Извержение происходит очень близко к домам в Гриндавике, и когда лава достигнет этих домов — лишь вопрос времени», — пишет издание.
По данным The Guadrian, это пятое извержение вулкана на Рейкьянесе с 2021 года. Последнее произошло 18 декабря 2023 года — за несколько недель до этого власти эвакуировали всех жителей Гриндавика. Несколько сотен из них за последние несколько недель вернулись домой, но 14 января были эвакуированы вновь.
Reuters отмечает, что Гриндавик находится в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.
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