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Москву накрыла сильная метель

13:49 • 11.01.2024

Москву накрыла метель. Согласно данным сервиса «Яндекс погода», снег местами с дождем идет практически на всей территории столицы. В городе образовались пробки. В некоторых районах видимость упала до нуля. 

Снег сопровождается сильными порывами ветра. Некоторые районы Москвы накрыла так называемая «черная метель» — ветер дует с такой силой, что видимость не превышает нескольких метров. 

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что наиболее интенсивный снег будет идти в Москве до трех-четырех часов дня.

Телеканал 360 пишет, что из-за снега на Международной улице в Таганском районе на проезжей части провалился асфальт. Яма образовалась рядом с пешеходным переходом. Коммунальные службы оцепили этот участок. 

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