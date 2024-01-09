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Число жертв землетрясения в Японии достигло 200 человек

09:43 • 09.01.2024

Число жертв мощного землетрясения, произошедшего в Японии 1 января, достигло 200 человек. Об этом сообщает AFP.

В свою очередь, японское агентство Kyodo пишет, что 28 тысяч жителей пострадавших от стихийного бедствия регионов страны продолжают находиться в эвакуационных центрах.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Японии 1 января. Больше всего от него пострадала территория префектуры Исикава в центральной части страны. Сообщалось об эвакуации более 30 тысяч жителей и множестве мест, где под завалами могут находиться люди.

По данным Reuters, это землетрясение стало самым разрушительным в Японии с 2016 года, когда в результате подземных толчков в префектуре Кумамото на юге страны погибли более 270 человек. 

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