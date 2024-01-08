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Троих офицеров управления ФСБ по борьбе с коррупцией арестовали по делу о взятках на сумму в пять миллиардов рублей

12:51 • 08.01.2024

Троих офицеров управления «М» ФСБ, ответственного, в частности, за борьбу с коррупцией в силовых ведомствах, арестовали по делу о получении взятки на сумму в пять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Они уточнили, что обвинения во взяточничестве предъявлены Алексею Цареву, Сергею Манышкину и Александру Ушакову. Последнего также обвинили в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК).

«Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления, они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу», — сказал собеседник агентства. Информацию об аресте офицеров ФСБ также подтвердили в в 235-м гарнизонном военном суде.

Управление «М» ФСБ было создано в 1999-2000 годах. Оно отвечает за  контрразведывательное обеспечение и противодействие коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и других силовых ведомствах. 

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