Россия нанесла новый ракетный удар по Украине

Утром 8 января российские войска нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские военные применили крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области.

Так, по Харькову было нанесено не менее четырех ударов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, ранения получила 53-летняя женщина. В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате атаки пострадали промышленные объекты и учебное заведение.

В Чугуевском районе ракета попала в частный жилой дом. В результате двое мужчин 60 и 90 лет получили ранения, а под обломками здания находится женщина.

В Запорожской области глава местной военной администрации Юрий Малашко сообщил о по меньшей мере пяти взрывах. По его словам, ракеты упали в жилых районах. В результате пострадали два человека.

Украинские СМИ также сообщили о попадании российской ракеты в здание торгового центра в Кривом Роге. Официальных сообщений по этому поводу пока не было.

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