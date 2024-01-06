ВСУ заявили об ударе по военному аэродрому в аннексированном Крыму

ВСУ заявили о нанесении удара по военному аэродрому Саки, расположенному на западе аннексированного Крыма. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

«Аэродром Саки! Все цели сбиты», — говорится в нем

Накануне крымские СМИ сообщали о по меньшей мере десяти взрывах, которые слышали жители Евпатории, расположенной в 20 километрах от аэродрома Саки. В свою очередь, РИА «Новости» писало, что около 22:00 5 января на час перекрывали движение по Крымскому мосту.

Позже российское Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января в небе над аннексированным Крымом были сбиты четыре украинские авиационные ракеты, а накануне над западной частью акватории Черного моря силы ПВО перехватили пять беспилотников. О жертвах и разрушениях на земле в сообщении ведомства ничего не говорилось.

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