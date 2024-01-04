В Минобороны сообщили о десяти сбитых украинских ракетах над аннексированным Крымом

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских Вооруженных сил на город. В Минобороны добавили, что сбили десять ракет над Крымом.

По словам Развожаева, силы ПВО сбили «несколько воздушных целей». За сорок минут до этого в городе объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Развожаев сообщил, что в результате падения обломка, по предварительным данным, пострадал один человек.

«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», — написал он в своем телеграм-канале.

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