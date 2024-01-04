Сайт Chess.com заблокировал российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина из-за его поездок на фронт

Один из крупнейших в мире шахматных порталов Chess.com заблокировал российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина из-за его поездок на фронт. Об этом он сам рассказал в заявлении, которое опубликовал поддерживающий войну в Украине шахматист Сергей Карякин.

По словам Хисматуллина, администрация Chess.com запретила ему участвовать в призовых турнирах и «любую социальную активность». Это произошло после скандала на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. 26 декабря польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался подать Хисматуллину руку в первом туре соревнований. Видео этого инцидента в широко разошлось в социальных сетях, его также опубликовали многие российские и иностранные СМИ.

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями», — объяснил Хисматуллин решение Chess.com.

Он также добавил, что не намерен обращаться в комиссию по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с требованием дисквалификации Дуды. Ранее в пресс-службе ФИДЕ сообщили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой каких-либо санкций.

«Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — написал Хисматуллин.

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