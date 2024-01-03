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Возле кладбища в Иране, где похоронен Касем Сулеймани, произошло два взрыва. Погибли более 100 человек

17:00 • 03.01.2024

Возле кладбища в Кермане, где похоронен иранский генерал Касем Сулеймани, произошло два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека. Об этом сообщает иранский государственный телеканал Irib. Власти Кермана назвали произошедшее терактом. 

Позднее агентство Tasnim сообщило о гибели 103 человек. Еще 140 получили ранения.

Как отмечает BBC, взрывы произошли возле мечети Сахеб аль-Заман недалеко от кладбища. В тот момент несколько сотен человек шли в составе процессии к могиле Сулеймани в четвертую годовщину его убийства.  

Агентство Tasnim сообщает, что первый взрыв произошел в 15:04 по местному времени, а второй — через 13 минут. Издание со ссылкой на источники отмечает, что взрывчатка находилась в двух чемоданах, оставленных у входа на кладбище, и была активирована дистанционно. 

Генерал Касем Сулеймани командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Он погиб в Иране в 2020 году в результате авиаудара США. Сулеймани специализировался на проведении операций за пределами Ирана. Как писала BBC, он имел большое влияние не только в Иране, но и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Reuters называл его вторым по влиятельности человеком после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Обновлено в 17:46. В заголовке и тексте новости обновлена информация о количестве погибших.

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