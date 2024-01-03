Суд в Челябинске отправил под домашний арест двух местных жителей, подравшихся с участником войны в Украине

Тракторозаводской районный суд Челябинска отправил под домашний арест двух местных жителей — 18-летнего Алексея Рыбака и его 17-летнего брата Григория. Об этом сообщается на сайте суда, обратила внимание «Медиазона».

Молодым людям вменили хулиганство (часть 2 статьи 213 УК). Следственный комитет просил отправить их в СИЗО.

По версии следствия, 1 января во дворе дома в Советском районе Челябинска произошла драка. Группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила нескольких местных жителей, а затем нанесла им удары тупым предметом. В пресс-релизе СК уточняется, что один из потерпевших — бывший участник войны в Украине.

В следственном комитете добавили, что один из подозреваемых скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Изначально в ведомстве заявляли, что драка произошла с участием «пьяных мигрантов»: они якобы напали на «демобилизованных с передовой», ударив одного из них дубинкой и оскорбив жену одного из военных.

Депутат Александр Хинштейн писал, что «в новогоднюю ночь толпа пьяных подростков-мигрантов напала на компанию друзей, среди которых были ветераны СВО и их жены». «Такое поведение за гранью добра и зла, их следует наказать по всей строгости закона и выдворить из страны вместе с родителями», — заявил депутат. После того, как выяснилось, что нападавшие не были мигрантами, никаких опровержений он писать не стал.

Как отмечает «Медиазона», первым о драке утром 1 января сообщил военкор Александр Воложанин. Он утверждал, что на его «фронтового товарища» с женой и двумя друзьями-участниками войны напали «пять детей мигрантов». Воложанин писал, что «мигранты» «были пьяными», использовали газовый баллончик и оскорбляли военных. В актуальном пресс-релизе СК говорится только об одном участнике войны в Украине, который был среди потерпевших.

Вечером 1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Тогда же ведомство отчиталось о задержании троих подозреваемых. СК распространил видео, на котором силовики в масках и с дубинками вламываются в квартиру и приказывают всем лечь на пол.

Затем в телеграм-каналах распространилось видео драки. На кадрах видно, как группа из пяти человек подходит к другой группе людей — их точное количество неизвестно. Один из нападавших со словами «че, сука, а» ударяет человека за кадром предметом, похожим на дубинку. Затем слышно, как он кричит «чушпаны ебаные» и «бляди мусорские» в адрес своих оппонентов.

Впоследствии между группами мужчин начинается драка. Один из нападавших распыляет перцовый баллончик. Женщина, которая снимает видео, говорит: «Вам пизда завтра, у меня папа полковник». Чем закончилась драка, неизвестно, так как после пяти минут съемки видео закончилось.

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