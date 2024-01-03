На новгородца составили протокол о «дискредитации» армии из-за гирлянды со словами «Слава Украине»

1 января силовики в Великом Новгороде составили протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) на местного жителя из-за гирлянды с бегущей строкой «Слава Украине». Об этом сообщает ТАСС.

Прохожие заметили на одном из балконов световую гирлянду с текстом «Слава Украине» и обратились в полицию. Приехавшие на место силовики изъяли гирлянду и составили на владельца квартиры протокол. Мужчина утверждал, что гирлянда управляется через Wi-Fi, и что там должно было высвечиваться поздравление с новым годом.

Телеграм-канал Baza пишет, что хозяин квартиры — 43-летний Андрей, и что он собрал эту гирлянду сам, по инструкции ютуб-блогера. Для этого мужчина по-отдельности заказал на «Али-Экспресс» микроконтроллер и светодиодную ленту, а затем скачал прошивку. Таким образом он вывел на свой балкон надпись «С наступающим Новым годом!». В полночь она сменилась на «Слава Украине».

Baza обнаружила на неназванном форуме сообщения от нескольких жителей разных регионов России, которые жаловались на то, что их гирлянды тоже начали транслировать надпись «Слава Украине». Телеграм-канал утверждает, что кто-то «устроил провокацию» и заложил в одну из версий прошивки смену новогодней надписи на лозунг.

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