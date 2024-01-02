В новогоднюю ночь силовики задержали тысячи иностранцев в Петербурге. Так они выполняли план по набору «добровольцев» на войну — «Новая газета Европа»

В ночь на 1 января в Петербурге, по данным «Фонтанки», задержали около трех тысяч иностранцев. Таким образом силовики выполняли план по набору «добровольцев» на войну в Украине, сообщает «Новая газета Европа».

Источник издания в Центре «Э» рассказал, что в августе 2023 году в «главке» состоялось совещание, посвященное мигрантам. На встрече присутствовали представители ФСБ и Минобороны.

«Начальник сказал, что на Питер пришла разнарядка набрать семь тысяч добровольцев. Но военные сомневались, что наберется столько. А тут такой подарочек в виде новых граждан РФ. Или даже еще не граждан, но тех, кого можно заставить подписать контракт с Минобороны», — сказал собеседник «Новой газеты Европа».

Он рассказал, что «охота» на мигрантов по местам их проживания была признана «нецелесообразной». Поэтому было решено провести массовый рейд и новогоднюю ночь. «Мол, уж в праздник все мужчины будут со своими семьями. А чтобы не смогли убежать, районы еще и оцепили», — сказал источник издания.

«Новая газета Европа» пишет, что большинство мигрантов в ночь на 1 января задержали на улице, когда они запускали фейерверки или просто гуляли. Одну группу, состоящую из 30 человек, задержали в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

Как отмечает издание, всего в ту ночь в отделения полиции доставили более трех тысяч человек, среди которых были женщины и дети. Тех отправляли в спецприемник в петербургском районе Красное село. Задержанных мужчин распределяли по ИВС и камерам предварительного заключения в управлениях МВД.

Уроженец Узбекистана Рашид Т. рассказал, что утром к большинству задержанных пришли военные, которые «настоятельно рекомендовали» записаться добровольцами в армию. Тем, у кого не было российского гражданства, предлагали сделать его по упрощенной процедуре. Если люди отказывались, силовики угрожали выслать из России их семьи. На тех, у кого не было ни семьи, ни гражданства, составляли протоколы и направляли их в суд, который принимал решения о выдворении из России.

Источник «Новой газеты Европа» сообщил, что не менее полутора тысяч мужчин, задержанных в новогоднюю ночь, уже подписали контракты с Минобороны.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ходе рейдов в ночь на 1 января в Петербурге задержали около трех тысяч человек. О массовых задержаниях иностранцев перед станцией «Гостиный двор» также сообщала «Бумага». Sota писала о задержаниях людей с мигрантским опытом в Москве.

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