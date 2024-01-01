Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря и пообещал в ответ наращивать удары 

Президент России Владимир Путин посетил 1 января госпиталь имени Вишневского в Подмосковье. Он встретился с участниками российского вторжения в Украину, проходящими лечение и реабилитацию. Обстрел Белгорода 30 декабря он назвал террористическим актом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.

«То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — заявил Путин.

Президент отметил, что события в Белгороде заставили его «кипеть», и подчеркнул, что в ответ на подобные обстрелы Россия будет проводить удары по военным объектам. Он заявил: «Так и будем делать. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать».

«Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется, 100%, сомнений быть не может», — добавил Путин.

Отвечая на вопросы военнослужащих, он поделился желанием завершить конфликт как можно быстрее. «Только на наших условиях», — сообщил Путин. «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся», — заверил он.

Также Путин рассказал об угрозах, которые он видит для России. «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то, там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», — сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.

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