Россия нанесла ракетный удар по украинским городам

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским городам, также в атаке были задействованы дроны-камикадзе.

Так, Харьков дважды атаковали модифицированными зенитными ракетами С-300 и крылатыми ракетами Х-22. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, после первого удара зафиксировано как минимум восемь попаданий, а затем в городе прозвучали еще как минимум четыре взрыва. Пострадавших в результате удара нет, данные о разрушениях уточняются, написал в своем телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов

По данным местных СМИ, ракетной атаке также подвергся город Конотоп Сумской области. Там пострадали три человека, а повреждения получили жилой дом и станция технического обслуживания автомобилей.

Львов на западе Украины атаковали дроны-камикадзе иранского производства «Шахед». Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в атаке принимали участие десять беспилотников. Данных о пострадавших нет, но известно о пожаре на объекте критической инфраструктуры.

Дроны также атаковали Одессу. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По его словам, обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание, после чего там начался пожар.

Об «интенсивной работе» ПВО также сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Позже он написал в своем телеграм-канале, что в результате удара пострадали пять человек и получила повреждения одно из станций киевского метро.

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