В аэропорту Вильнюса оштрафовали мужчину с символикой ЧВК Вагнера на рюкзаке

В аэропорту Вильнюса оштрафовали гражданина Литвы, у которого на рюкзаке была эмблема ЧВК Вагнера. Об этом сообщает издание Delfi.

Пресс-секретарь «Литовских аэропортов» Тадас Василяускас сообщил, что мужчину и его вещи тщательно досмотрели: ничего «угрожающего для авиации» у него не было. Однако из-за символики ЧВК Вагнера на его рюкзаке сотрудники аэропорта решили вызвать полицию и Службу охрану госграницы.

«Мы против использования таких логотипов и не одобряем такое поведение пассажира, но наши специалисты по безопасности во всех случаях должны действовать по законам Литовской республики. В данном случае логотип на рюкзаке не мог быть препятствием для остановки пассажира или его багажа, запрета на его вылет. Мы обратились в полицию […] Этого пассажира проверили. Как и другие пассажиры, он прошел в зал ожиданий без запрещенных вещей», – сказал Василяускас.

Фото: Delfi

Представитель службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сообщил Delfi, что мужчина собирался лететь в Лондон, но не попал на рейс. Ему выписали штраф за демонстрацию запрещенной символики.

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