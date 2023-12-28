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Россия и Украина обменялись ударами беспилотников

10:05 • 28.12.2023

В ночь на 28 декабря Россия и Украина обменялись ударами беспилотников.

Как говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины российские военные выпустили восемь дронов-камикадзе «Шахед». В нем также уточняется, что семь из них истребительной авиации и подразделениям зенитно-ракетных войск удалось сбить над территориями Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

В свою очередь, российское Минобороны сообщило о двух украинских беспилотниках самолетного типа, сбитых ночью в небе над аннексированным Крымом. О работе ПВО и одном сбитом дроне также в своем телеграм-канале писал губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

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