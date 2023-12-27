Умер сценарист и писатель Юрий Арабов

В возрасте 69 лет умер сценарист Юрий Арабов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России. «Интерфакс» добавляет, что Арабов скончался после продолжительной болезни.

Арабов написал сценарии для 12-ти фильмов режиссера Александра Сокурова, включая «Молох», «Дни затмения», «Фауст» и «Круг Второй». Также он работал над картиной «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и фильмами «Чудо» и «Орда» Андрея Прошкина.

В 1999 года Арабов получил награду Каннского кинофестиваля за сценарий к «Молоху». В том же году российские власти присвоили ему титул Заслуженного деятеля искусств. Позднее Арабов стал обладателем пастернаковской премии за сценарий к сериалу «Доктор Живаго», а также получил премии «Ника», «Золотой орел» и «Триумф».

Арабов написал более 10 книг, включая романы «Биг-бит», «Чудо», «Флагелланты» и «Столкновение с бабочкой». Также он выпустил несколько стихотворных сборников.

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