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Минюст внес «Службу поддержки» в список «нежелательных организаций»

18:29 • 27.12.2023

Минюст внес проект «Служба поддержки» в список «нежелательных организаций». Об этом сообщается на сайте ведомства, обратило внимание «ОВД-Инфо».  

«Служба поддержки» занимается помощью жертвам войны в Украине и рассказывает их истории. Проект основал бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик.

Также перечень пополнили американская «Глобальная сеть журналистов-расследователей» и британский проект «Настоящая Россия». Последнюю основали экономист Сергей Гуриев, писатель Борис Акунин и актер Михаил Барышников. На сайте организации говорится, что она помогает пострадавшим от войны в Украине и «объединяет всех людей русской культуры, выступающих против преступной военной агрессией».

Обновлено в 18:40. Добавлена информация о «Службе поддержки» и «Настоящей России».

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