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Жителя Сахалина приговорили к 15 годам по обвинению в госизмене и подготовке диверсии

10:15 • 26.12.2023

Жителя Сахалина, чье имя не называется, приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене (статья 275 УК) и подготовке диверсии (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК) на объекте топливно-энергетического комплекса региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Сахалинской области.

Там уточнили, что, по версии следствия, мужчина готовил диверсию на Сахалине, «действуя под руководством спецслужб Украины». Также в ФСБ сообщили, что при обыске у него дома были обнаружены и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и компоненты для них. Кроме того, у мужчины нашли, «средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента», а также «переписку с координатором одной из террористических организаций Украины».

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