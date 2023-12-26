Никиту Белых освободили от наказания по делу о злоупотреблении полномочиями

Как сообщает ТАСС, суд признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК) и назначил ему 2,5 года колонии, но решил освободить его от уголовного наказания в связи с истечением срока давности.

Суд также оправдал его в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК) в связи с отсутствием состава преступления. В начале декабря прокуратура требовала для экс-губернатора 12 лет лишения свободы по этому делу.

Второе уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено в 2021 году. По информации РБК, следствие утверждает, что экс-губернатор способствовал заключению сделок, причинивших бюджету региона ущерб в размере 448 миллионов рублей.

Никита Белых занимал пост главы Кировской области с 2008 года и был задержан летом 2016 года по обвинению в получении взятки. В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу. Экс-губернатор отрицает свою вину. Сейчас он находится в колонии.

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