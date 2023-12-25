Сербская оппозиция вышла на улицы Белграда и потребовала отменить итоги выборов. Власти обвинили ее в попытке подрыва суверенитета страны

В столице Сербии Белграде местная оппозиция вышла на акции протеста, требуя отменить итоги выборов в городской парламент (скупщину), на которых победила коалиция во главе с действующим президентом Александром Вучичем.

Как сообщает ТАСС, протестующие перекрыли центральную улицу города — Краля Милана, где расположены здания скупщины и президентской резиденции. Участники акции скандировали «Вучич — вор!» уточняет Reuters.

По сообщениям местной прессы, протестующие попытались прорваться в здание городского парламента, при этом они бросали в него камни, повредив окна и двери. В ответ полиция сначала призвала собравшихся «воздержаться от проникновения в здание», а затем применила слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы оттеснить демонстрантов.

К вечеру 24 декабря сообщалось о задержании по меньшей мере 38 демонстрантов. По заявлениям местных властей, в ходе столкновений пострадали около 30 полицейских, один из которых получил серьезное ранение. В свою очередь, представители оппозиции обвинили полицию в «жестоком обращении» с демонстрантами.

На фоне протестов президент Вучич выступил с обращением к нации, в котором назвал происходящее попыткой подрыва суверенитета страны. «В регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Вам ясно, что это <...> результат многих серьезных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия», — сказал он.

Вучич также пообещал не идти на уступки протестующей оппозиции, подчеркнув, что «власть сменяется только на выборах».

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